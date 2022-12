Kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı

TAKİP ET

Bilecik’te ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede 2022 yılında yapılan faaliyetler ve 2023 yılı il eylem planı çerçevesinde yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Şiddete sıfır tolerans amacıyla kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla hazırlanan sunumda, kadına yönelik her türlü şiddet olayının ve teşebbüslerinin önüne geçilmesi hedeflendiği anlatıldı. Diğer kurul üyelerinin de kendi kurumlarına ait ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ çalışmalarını ve çözüm önerilerini aktardığı toplantıda, Bilecik genelinde gerçekleşen aile içi ve kadına şiddete yönelik tüm unsurlar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Yılmaz, “Kadına şiddet başta olmak üzere her türlü şiddet eğiliminin temelinde, değerlerimizin yeterince özümsenmemesi bulunmaktadır. İnsan sevgisini her şeyin üzerinde tutmalıyız. Tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında başta olmak üzere, aile ortamlarında şiddetin bir vahşet olduğu hiçbir alanda çözüm olamayacağını daha hassas ve güzel örneklerle herkese anlatmalıyız. Toplumumuzun her kesiminde bu yönde farkındalığın oluşması için çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz” dedi.