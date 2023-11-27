Kadına Yönelik Şiddete 'Dur' demek için stantların başına geçtiler

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım kentte kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında kurulan stantları boş bırakmadı.

Atatürk Parkı’nda kurulan stantlarda kadına şiddete dur demek broşür dağıtılarak "KADES’’ uygulaması vatandaşların telefonuna yüklendi. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz stantları boş bırakmadı. Stant başında duran görevlileri yapılan çalışma için tebrik etti. Kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediğini belirten Başkan Yıldırım, "Yapılan stant çalışmaları için yetkililere teşekkür ediyorum öncelikle. Tüm halkımızın eksik olduğu ve bilinçlenmesi gereken bir konu bu. Artık son bulmalı" ifadelerini kullandı.