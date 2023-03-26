Kadına yönelik şiddete dikkat çeken oyun 100'üncü kez sahnelendi

Kocaeli’de kadına yönelik şiddete dikkat çeken ‘Kurdele Ya Da Artı Sonsuz’ adlı tiyatro oyunu, 100’üncü kez sahnelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz’un kaleme aldığı ve 10 yıl önce sahnelemeye başladığı ‘Kurdele Ya Da Artı Sonsuz’ adlı oyun, 100’üncü kez sanatseverlerle buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Oda Tiyatro’da 100’üncü temsiline çıkan oyun tiyatroseverlerden ilk günkü gibi ilgi gördü. Oyun, günümüzde hala güncelliğini koruyan kadına yönelik şiddetin hem fiziksel hem psikolojik boyutlarını ele alıyor.

“10 sene önce bugüne kadar geleceğini düşünmemiştim”

Oyunun yazarlığını, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yapan Seçil Mutlu Oğuz, 100’üncü oyun öncesi heyecanını ve duygularını paylaştı. Gurur yaşadığını ifade eden Oğuz, "10 sene önce bu oyunu yazıp, yönetip, oynadığımda bugüne kadar geleceğini düşünmemiştim. 40 kişilik bir salonda başladığımız oyun bugüne kadar çok sevildi ve ilgi gördü. İlk yazarlık denememde bana ve kurumuma güzel ödüller getirdi. Çok mutluyum. Yakın zamanda da final olacak. Tadında bırakacağız. Bugüne kadar oyunumu çok fazla kişi izledi. Umarım farkındalık kazandırabilmişimdir. Bir insanın bu salondan çıktıktan sonra eşine ve çocuğuna karşı bakışını değiştirebildiysem başarmışımdır" diye konuştu.