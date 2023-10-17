Kadına yönelik şiddete dur demek için bir araya geldiler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak istediğini belirtti.

Bilecik İl Özel İdarede gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Müdürü ve kuruluş üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda kadına yönelik şiddette artan vakalara dur demek adına çalışmalar yürütüldüğü ve farklı çalışmaların ise uygulanacağı belirtildi. Son zamanlarda İl Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından pankartlar, broşür dağıtım çalışmalarının yaygınlaştığı ve ‘Kades’ uygulamasının cep telefonlarına indirilme oranının arttığı belirlendi. Şiddettin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Vali Aygöl, "Kadına yönelik şiddete dur demek için buradayız. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddettin her türlüsüne karşıyız. Savaştığımız şiddet sadece fiziksel değildir. Psikolojik şiddetle de savaşıyoruz. İş yerlerinde, dışarıda, yolda yürürken bile uğranılan farklı şiddet türleri ile mücadelemiz devam edecektir. Kadına yönelik şiddete son vermek için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.