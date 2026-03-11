Kadının güçlenmesi Bursa platformu 10 yaşında

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 10. yıl etkinlikleri çerçevesindeki ilk buluşmasında iftar yemeğinde platform üyeleriyle bir araya geldi.

Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez tarafından konuklara platformun önemi ve çalışmaları üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Programda konuşan Dilek Cesur, ‘On yıldır burada yürüttüğümüz çalışmalar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik önemli bir altyapı oluşturuyor. Kurduğumuz iş birliği ve güç birliği sayesinde etkimizi her geçen yıl artırıyor, ulusal ölçekte de ses getiren bir yapı ortaya koyuyoruz’ dedi.