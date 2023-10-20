Kadının yola atlaması üzerine sola kırınca bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de yola atlayan kadına çarpmamak için direksiyonu sola kıran sürücü, aracıyla yan yatarak bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı istikametine giden Musap Yasin Altay, idaresindeki 34 JHN 88 plakalı bir kargo şirketine ait panelvan aracıyla bir anda yola atlayan kadına çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, yan yatarak ortadaki bariyerlere çarptı. Sürücü Altay yaralanırken kadın ise kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüyü ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor. Kaza nedeniyle trafik çift yönlü olarak tek şeritten sağlanırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu ile çekim yapması dikkat çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.