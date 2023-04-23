Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 69 - BOTAŞ Gelişim: 54
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Finali 1. maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'i 69-54 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Finali 1. maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim’i 69-54 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Sertan Kırklar xx, Uygar Kurt xx, Seyhan Topaloğlu xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 10, Eda Şahin xx 4, Nur Sezen Yavuz, Deniz Aygül xxx 11, Büşra Akgün xx 11, Asiah Monet Jones xxx 22, Candide Öztürk x 3, Ezgi Manlacı xxx 4, Nuran Tutsak x, Kardelen Gezgin x, Betül Pehlivan xx 4
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal x, Nehir Acar x, Işık Su Güven xx 5, Saliha Mandıracı xx 3, Zeynep Budak x, Rana Uçar xxx 18, Burcu Büyükayan xx 8,Gizem Havare x 2, Ada Naz Çorum x, Işılay Eğin xx5, Ceylin Beyza Altunpa xx 6, Ronahi Zilan Kıran xx 7
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
1. Periyot: 12-13 (BOTAŞ Gelişim lehine)
Devre: 31-25 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot:49-40 (İzmit Belediyespor lehine)