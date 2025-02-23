Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza: 63 - Galatasaray: 78

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 78-63 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza: 63 - Galatasaray: 78
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, Galatasaray Çağdaş Faktoring’e 78-63 mağlup oldu.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

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Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz, Erdoğan Çelebi

Danilos Pizza: Destanni Henderson 16, Ferda Yıldız, Hande Çelebi 2, Zia Alexandria Cooke 5, Yağmur Bul 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Beatrice Mompremier 19, Jasmine Jabrell Walker 11, Aysude Torcu

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Galatasaray: Gökşen Fitik 10, Ayşegül Günay Aladağ 10, Ayşe Cora 12, Jisu Park 5, Derin Erdoğan 5, Anete Steinberga 12, Meltem Yıldızhan 4, Yueru Li 18, Julie Vanloo 2

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 17-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 38-37 (Danilos Pizza lehine)

3. Periyot: 55-62 (Galatasaray lehine)