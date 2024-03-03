Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 102 - Antalya BŞB Toroslar: 79
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol'u konuk eden MKY İzmit Belediyespor maçtan 102-79 galip ayrıldı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol’u konuk eden MKY İzmit Belediyespor maçtan 102-79 galip ayrıldı
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Alper Özgök, Fatma Öztürk, Burak Erkan
MKY İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 24, Gergana İvanova 6, Sierra Calhoun 22, Derya Kavak 4, Ayşe Cora 17, Başak Altunbey 5, Jaime Nared 21, Ferda Yıldız 3
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol: Hazal Çetin, Kelsey Renee Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 18, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Emirtekin, Jaelyn Christina Brown 24, Destanni Mone Henderson 20, Soana Kautelia Angelina Lucet 2, Helin Boybeyi 1
Başantrenör: Rıza Darendelioğlu
1. Periyot: 22-13 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 48-38 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 71-55 (İzmit Belediyespor lehine)