Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 68 - Nesibe Aydın: 58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'ı 68-58 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 68 - Nesibe Aydın: 58
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Proline

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın’ı 68-58 mağlup etti.

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Sabri Gündüz, Süleyman Çağrı

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 26, Gergana Ivanova 10, Sierra Lashe Calhoun 2, Ayşe Cora 10, Başak Altunbey 3, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 8, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 7, Jessica Thomas 12, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Gamze Takmaz, İlayda Güner 9, Emma Cannon 13, Alaina Denise Coates 4

Başantrenör: Erman Okerman

1. Periyot: 17-20 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 38-30 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 55-46 (İzmit Belediyespor lehine)