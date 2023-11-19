Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 69 - Beşiktaş: 60
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 69-60 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 69-60 mağlup etti.
Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Kadir Giray Esen
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 14, Gergana Ivanova 3, Sierra Lashe Calhoun 12, Ayşe Cora 14, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 11, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 13, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Beşiktaş: Mihaela Lazic 6, Elif Bayram 14, Tijana Krivacevic 4, Jovana Nogic 20, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu, Yueru Li 10
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 20-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 33-29 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 47-50 (Beşiktaş lehine)