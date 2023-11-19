Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 69 - Beşiktaş: 60

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 69-60 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 69 - Beşiktaş: 60
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 69-60 mağlup etti.

Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Kadir Giray Esen

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 14, Gergana Ivanova 3, Sierra Lashe Calhoun 12, Ayşe Cora 14, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 11, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 13, Ferda Yıldız

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Beşiktaş: Mihaela Lazic 6, Elif Bayram 14, Tijana Krivacevic 4, Jovana Nogic 20, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu, Yueru Li 10

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 20-19 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 33-29 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 47-50 (Beşiktaş lehine)