Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Fenerbahçe: 75

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 75-70'lik skorla mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Fenerbahçe: 75
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında İzmit Belediyespor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 75-70’lik skorla mağlup oldu.

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 22, Gergana İvanova 7, Sierra Lashe Calhoun 10, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 13, Ferda Yıldız

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 6, Şerife Alperi Onar 13, Emma Rosa Meesseman 6, Ivon Marc Anderson 11, Nikolina Milic 18, Tilbe Şenyürek 3, Kayla Mc Bride 14, Merve Aydın 4

Başantrenör: Valerie Jeanne Marie Garnier

1. Periyot: 24-20 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 41-32 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 57-52 (İzmit Belediyespor lehine)