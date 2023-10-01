Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Fenerbahçe: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 75-70'lik skorla mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında İzmit Belediyespor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 75-70’lik skorla mağlup oldu.
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 22, Gergana İvanova 7, Sierra Lashe Calhoun 10, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 13, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 6, Şerife Alperi Onar 13, Emma Rosa Meesseman 6, Ivon Marc Anderson 11, Nikolina Milic 18, Tilbe Şenyürek 3, Kayla Mc Bride 14, Merve Aydın 4
Başantrenör: Valerie Jeanne Marie Garnier
1. Periyot: 24-20 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 41-32 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 57-52 (İzmit Belediyespor lehine)