Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 93 - Galatasaray: 79
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray'ı 93-79 mağlup etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray’ı 93-79 mağlup etti
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 24, Gergana Ivanova 9, Sierra Lashe Calhoun 9, Derya Kavak, Ayşe Cora 28, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 21, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 2
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray: Nalyssa Rae Smith 19, Myisha Hines Allen 12, Büşra Akbaş, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü, Meltem Yıldızhan 2, Harika Gözde Eldaş, Bria Nicole Hartley 22, Julie Vanloo 20
Başantrenör: Milos Paden
1. Periyot: 23-24 (Galatasaray lehine)
Devre: 47-43 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 74-63 (İzmit Belediyespor lehine)