Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonu play-off finali 3. maçında konuk ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 82-56’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, seride durumu 3-0’a getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Avrupa Ligi’nde 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni konuk etti. Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenen sarı-lacivertliler, taraftarının önünde oynadığı mücadeleyi de 82-56 kazanarak seriyi 3-0’a getirdi ve ligde 17. kez şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarı büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk kupası da kaptan Olcay Çakır Turgut’un ellerinde yükseldi. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe’den Emma Meesseman seçildi.

Karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de yerinden takip etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Mehmet Karabilecen xx, Turgut Işık xx

Fenerbahçe Alagöz Holding: Satou Sabally xxx 23, Olcay Çakır Turgut xx 12, Meesseman xxx 20, Breanna Stewart xx 14, Merve Aydın x 2, Şerife Alperi Onar xx 4, İdil Saçalır xx 7, Stokes x, Elif İstanbulluoğlu x, Selin Rachel Gül x, Manolya Kurtulmuş x, Gizem Başaran Turan x

Başantrenör: Marina Maljkovic

ÇBK Mersin Yenişehir: Gökşen Fitik x 2, Sinem Ataş xx 6, Williams xx 16, Chelsea Gray xx 12, Crvendakic xx 9, Asena Yalçın xx 11, Gamze Takmaz x, Özge Özışık x, Esra Ural x, Cansu Köksal Öngüner x

Başantrenör: Roberto Iniguez

1. Periyot: 24-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-29 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 61-46 (Fenerbahçe lehine)