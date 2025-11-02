Kadınlar bu atölye ile çikolata ve kahvenin püf noktalarını öğrenecekler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara keyifli ve üretim dolu bir deneyim sunmak gayesiyle yeni bir etkinlik başlatıyor. Kasım ayında başlayacak Çikolata ve Kahve Atölyesi’nde kadınlar kahvenin ve çikolata yapımının püf noktalarını öğrenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen atölye, kadınlara hem üretim hem paylaşım dolu bir gün yaşatacak. Nehir Çikolata Evi’nin büyüleyici kokuları eşliğinde gerçekleşecek atölye, kadınlara unutulmaz bir deneyim sunacak. Katılımcılar, çikolata yapımının inceliklerini ve farklı kahve demleme yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenecek. Aynı zamanda Büyükşehir çatısı altında keyifli bir atmosferde sosyalleşme imkânı bulacak. Bu organizasyon, şehirdeki sosyal etkileşim kültürüne de büyük katkı sunacak.