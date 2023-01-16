Kadınlar bu kursa katılmaktan çok mutlu

Bilecik'te Köy Yaşam Merkezi düzenlenen dikiş-nakış kurslarına başlarken, hayli mutlu olan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlayacak

Kadınlar bu kursa katılmaktan çok mutlu
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Bilecik’te Köy Yaşam Merkezi düzenlenen dikiş-nakış kurslarına başlarken, hayli mutlu olan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlayacak

Pazaryeri Karaköy Köy Yaşam Merkezi’nde Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu dikiş-nakış kurslarında köy kadınları hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Bir ay sürecek olan kurs sonunda katılımcılara sertifikaları verilirken, kadınlar aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlayacak.