Kadınlar bu kursa katılmaktan çok mutlu

Bilecik’te Köy Yaşam Merkezi düzenlenen dikiş-nakış kurslarına başlarken, hayli mutlu olan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlayacak

Pazaryeri Karaköy Köy Yaşam Merkezi’nde Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu dikiş-nakış kurslarında köy kadınları hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Bir ay sürecek olan kurs sonunda katılımcılara sertifikaları verilirken, kadınlar aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlayacak.