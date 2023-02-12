Kadınlar depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

Karabük’te dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu dikiyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası, afet bölgesine yapılan yardımlar devam ediyor.

Karabük’te de Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öncülüğünde depremzedeler için çalışma başlatıldı.

Bayır Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezindeki kadın dikiş-nakış kursundaki kursiyerler hummalı bir çalışma başlatarak depremzedeler için uyku tulumu dikiyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgede geçen çok ağır kış şartları var. Hala evlerinin ve enkazların önünde bekleyen insanlarımız var. Deprem sarsıntıları ve artçılardan dolayı bekleyenler var. Acaba onlar için neler yapabiliriz diye düşünürken Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezimiz ve Mesleki Teknik ve Anadolu Liseleri bünyesinde soğuktan korumak üzere tulum dikilmesi için çalışma başlatıldı" dedi.

Şu anda günlük 100 adet üretim yapıldığı, bu sayının 500’e çıkarılacağı bildirilirken, yapılan uyku tulumlarının en kısa sürede depremzedelere gönderileceğini ifade eden Vali Gürel, deprem bölgelerinden gelen vatandaşların da Karabük ve Safranbolu’da ağırlandığını belirtti.

Gürel, Karabük’e gelen depremzede sayısının 700’ü geçtiğini aktardı.