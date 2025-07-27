Kadınlar EURO 2025'te İngiltere üst üste 2. kez şampiyon

UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten maçta İngiltere, İspanya'yı penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Kadınlar EURO 2025'te İngiltere üst üste 2. kez şampiyon
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten maçta İngiltere, İspanya’yı penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

UEFA Kadınlar EURO 2025 final maçında İngiltere ile İspanya İsviçre’nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İspanya 25. dakikada Maria Francisca Caldentey’in golüyle 1-0 öne geçerken, İngiltere 57. dakikada Alessia Russo ile eşitliği yakaladı. 90 dakika bu skorla sona ererken, mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük sağlayan İngiltere, üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü.

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