Kadınlar Eurocup'ta yeni sezon kuraları çekildi

Kadınlar Eurocup'ta 2025-2026 grupları ve eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Kadınlar Eurocup'ta yeni sezon kuraları çekildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kadınlar Eurocup’ta 2025-2026 grupları ve eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Kadınlar Eurocup’ta 2025-2026 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye’den Emlak Konut E Grubu’nda, Beşiktaş ise J Grubu’nda yer aldı. Normal sezonda yer alacak takımlar 4’erli 12 gruba ayrıldı. Ayrıca kalan 5 boş kontenjan için eleme eşleşmeleri de belirlendi. Eleme maçları, çift ayaklı sistemle 18 ve 25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede kazananlar gruplarda yer alacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kadınlar Eurocup’ta gruplar şöyle:

A Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 1 mağlubu (Casademont Zaragoza - Zabiny Brno)

Castors Braine (Belçika)

La Molisana Magnolia Campobasso (İtalya)

KK Tresnjevka 2009 (Hırvatistan)

B Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 4 mağlubu (DVTK HUNTHERM - AZS UMCS Lublin)

Basket Namur Capitale (Belçika)

Hozono Global Jairis CB (İspanya)

Eurocup eleme 1 galibi (Universitatea Cluj - UZKK Student Nis)

C Grubu

NKA Universitas Pecs (Macaristan)

Elitzur Ramla (İsrail)

Sportiva/AzorisHotels (Portekiz)

Eurocup eleme 2 galibi (Lointek Gernika Bizkaia - PAS Giannina)

D Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 3 mağlubu (Galatasaray Çağdaş Faktoring - ACS Sepsi-SIC)

Kangoeroes Mechelen (Belçika)

GEAS Basket (İtalya)

Eurocup eleme 5 galibi (TARR KSC Szekszard - DSK Basketball Brandys)

E Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 2 mağlubu (Umana Reyer Venezia - KKZ Crvena Zvezda)

TTT Riga (Letonya)

Emlak Konut

Saarlouis Royals (Almanya)

F Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 5 mağlubu (Tango Bourges Basket - Kibirkstis Vilnius)

Rutronik Stars Keltern (Almanya)

Levhartice Chomutov (Çekya)

KBF Peja 03 (Kosova)

G Grubu

Perfumerias Avenida (İspanya)

Panathinaikos A.C. (Yunanistan)

Neptunas-Amberton (Litvanya)

Nyon Basket Feminin (İsviçre)

H Grubu

BLMA (Fransa)

KP Brno (Çekya)

ZKK Ragusa (Hırvatistan)

Eurocup Eleme 3 Galibi (BDS Dinamo Sassari - Panathlitikos Sykeon)

I Grubu

UFAB 49 (Fransa)

Movistar Estudiantes (İspanya)

Piestanske Cajky (Slovakya)

CS Rapid Bucuresti (Romanya)

J Grubu

Beşiktaş

InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

Charnay Basket (Fransa)

Athinaikos Qualco (Yunanistan)

K Grubu

BAXI Ferrol (İspanya)

SL Benfica (Portekiz)

MB Zaglebie Sosnowiec (Polonya)

Eurocup Eleme 4 Galibi (SBS Ostrava - BBC Troistorrents-Chablais)

L Grubu

Villeneuve d’Ascq (Fransa)

BCF Elfic Fribourg (İsviçre)

BC Beroe Stara Zagora (Bulgaristan)

Sleza Wroclaw (Polonya)

Eleme eşleşmeleri ise şu şekilde:

Eşleşme 1: Universitatea Cluj (Romanya) - UZKK Student Nis (Sırbistan)

Eşleşme 2: Lointek Gernika Bizkaia (İspanya) - PAS Giannina (Yunanistan)

Eşleşme 3: BDS Dinamo Sassari (İtalya) - Panathlitikos Sykeon (Yunanistan)

Eşleşme 4: SBS Ostrava (Çekya) - BBC Troistorrents-Chablais (İsviçre)

Eşleşme 5: TARR KSC Szekszard (Macaristan) - DSK Basketball Brandys (Çekya)