Kadınlar Euroleague'de 6'lı final başlıyor

FIBA Kadınlar Euroleague’de 6’lı Final heyecanı yaşanacak. Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile ÇBK Mersin organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek. Normal sezonu ve play-in’i namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler adını doğrudan yarı finale yazdırdı.

İspanya’nın Zaragoza şehrinde 9-13 Nisan’da düzenlenecek FIBA Kadınlar Euroleague 6’lı Final organizasyonunda 5 ülkeden 6 takım şampiyonluk için mücadele verecek. İtalyan ekibi Beretta Famila Schio, çeyrek final mücadelesinde Çekya’dan ZVVZ USK Praha ile kozlarını paylaşacak. Son yıllarda Türkiye’de ve Avrupa’da önemli başarılar elde eden ÇBK Mersin ise çeyrek finalde Fransız takımı Tango Bourges Basket’e karşı yarı final bileti arayacak.

Geçtiğimiz yıl Mersin’de düzenlenen Final Four’da Villeneuve d’Ascq takımını 106-73 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, bu yıl değişen formatta doğrudan yükseldiği yarı finalde rakibini bekliyor. Valerie Garnier’in öğrencileri yeniden şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin dışında Valencia Basket Club da doğrudan yarı final oynayacak.

Fenerbahçe üst üste 5. kez Final Four’da

Kadınlar Eurolegue’de normal sezona C Grubu’nda başlayan ve namağlup lider çıkan Fenerbahçe, 2. Tur’da F Grubu’nda oynadığı 6 maçı da kazandı ve play-in yarı finaline namağlup yükseldi. Bu turda Beretta Famila Schio ile eşleşen sarı-lacivertliler iki maçta da rakibini yenmeyi başardı. 2023 yılında Prag’da, 2024’te Mersin’de kupayı kaldıran Fenerbahçe, üst üste 5, toplamda 11. kez Final Four’da boy gösterecek.

Turnuvanın öne çıkan yıldızları

Zaragoza’da birbirinden yetenekli isimler boy gösterecek. Kariyerinde elde ettiği sayısız şampiyonluklarla dünyanın en başarılı kadın basketbolcularından olan Emma Meesseman, Fenerbahçe Opet’in kupaya uzanması halinde rekor kırarak yedinci şampiyonluğunu kazanacak. Belçikalı oyuncu, bu sezon 18.1 sayı, 6.5 ribaund, 4.5 asist ortalamaları yakalarken, 24.1 verimlilik puanı elde etti ve takımda ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Gabby Williams ise 14.1 sayı, 5.6 ribaund, 3.8 asist ortalamasıyla oynadığı Euroleague’de en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Williams, 3 yıl önce İstanbul’da Sopron ile kazandığı şampiyonlukta Final Four MVP’si seçilmişti.

2023 yılında Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Alina Iagupova, Valencia Basket takımıyla kariyerinin ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Ukraynalı gard, bu sezon 11.9 sayı, 3.4 ribaund, 3.4 asist ortalamalarıyla İspanyol takımının başarısında pay sahibi oldu. Valencia’nın lider oyuncularından Leonie Fiebich ise geçen yıl Zaragoza için ter döktüğü Pabellon Principe Felipe’ye yeniden çıkacak. Kısa forvet, ligde 10.4 sayı, 4.0 ribaund, 2.2 asist ortalaması ve 11.2 verimlilik puanıyla ilk kez yarı finallere ulaştı.

Beretta Familo Schio takımının Macar pivotu Dorka Juhasz, formuyla dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinin forması altında bu sezon 8.9 sayı, 8.8 ribaundla oynadı ve 14.9 verimlilik puanı aldı. ÇBK Mersin’de sezon boyunca gösterdiği performansla MVP seçilme potansiyeline sahip oyunculardan biri olan Iliana Rupert, ritmini sürdürmesi bekleniyor. Fransız pivot, 16.5 sayı, 8.0 ribaund ve 2.7 asist ortalaması yakaladı ve 21.6 verimlilik puanıyla yıldızını parlattı. Mersin ekibinde sezonun büyük bir bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran Marine Johannes, yetenekleriyle takımının başarısında pay sahibi olmak için parkeye çıkacak.

ZVVZ USK Praha takımında Valeriane Ayayi ve Brionna Jones; Tango Bourges Basket’te Amy Okonkwo finallerde etki yapacak oyuncular arasında gösteriliyor. Ayayi, 13.3 sayı, 7.3 ribaund, 3.5 asist ortalamasıyla oynarken, Okonkwo 15.4 sayı, 5.3 ribaund ortalaması yakaladı.

Maç tarihleri

Zaragoza kentinde yer alan Pabellon Principe Felipe Salonu’nda 9 Nisan Çarşamba günü çeyrek final, 11 Nisan Cuma günü yarı final karşılaşmaları oynanacak. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final müsabakası ve üçüncülük maçı 13 Nisan Pazar günü yapılacak.