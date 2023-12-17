Hayat Hastanesi ile Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma Dayanışma Derneği (BEKAYDER) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda kadınlar göz sağlığı konusunda bilgilendirildi.

Yaşa bağlı görülen en yaygın göz hastalıkları ve görme kaybının en başta gelen nedenlerinden birisinin katarakt olduğunu belirten Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tarık Bozca, “Katarakt, normalde berrak olan gözün lenslerinde görmeyi etkileyen bulutlu bir alanın oluşmasıdır. Bir katarakt geliştikçe, göz merceği giderek bulanıklaşır ve daha az ışığın geçmesine izin verir, bu da görmeyi daha zor hale getirir. Hastalarımızda en sık gördüğümüz şikayetler puslu ve bulanık görme, ışıktan rahatsızlık, gözlük numarasının sık sık değişmesi, gece görüşünde bozulma, renklerin soluk ya da sarı görülmesidir. Kataraktın ilaçla tedavisi olmayıp tek tedavi yöntemi ameliyattır” dedi.

Kataraktın tek tedavisinin fonksiyonunu ve şeffaflığını yitirmiş doğal lensin cerrahi olarak temizlenmesi ve yerine yapay bir göz içi lens (akıllı lens) denen lensin yerleştirilmesi olduğunu ifade eden Dr. Bozca, “Akıllı lensler, hem miyop, hem hipermetrop, hem astigmat gibi görme problemlerine hem de katarakta aynı anda çözüm sunan göz içi lenslerdir. Trifokal lens adını verdiğimiz akıllı lensler halk arasında ömürlük lens olarak bilinmektedir. Yaşı fark etmeksizin kataraktı olup, bilinen başka göz rahatsızlığı olmayan hastalarımız bu operasyon için ideal adaydırlar. Operasyondan sonrasında iyileşme süreci kısadır. Hastalarımızın gözünü 2-4 saat göz bandajı ile kapatıyoruz. Bandajı açtıktan sonra yaklaşık üç hafta antibiyotikli ve kortizonlı göz damlalarımızı tarif ettiğimiz şekilde kullanmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Bilgilendirme toplantısının sonunda Bekayder Başkanı Hacer Özyürek tarafından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tarık Bozca’ya teşekkür belgesi takdim edildi.