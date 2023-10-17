Kadınlar hem eğleniyor hem öğreniyor

Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Edinme Kurslarında (GESMEK) eğitim alan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK’in merkez eğitim binasını ziyaret etti. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve kurs merkezi idarecileriyle birlikte GESMEK sınıflarını gezen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kursiyerlerle sohbet etti. Büyükgöz, "GESMEK ailesi büyük ve hünerli bir aile. Boş zamanları değerlendirildiği, beceri ve hünerlerin keşfedilerek geliştirildiği meslek edindirme kursları Gebze’mizin eğitim markası oldu. GESMEK kurslarına katılan siz değerli kardeşlerimiz, bir yandan el becerilerini geliştirirken diğer yandan yeni arkadaşlıklar ve yeni bir çevre ediniyor. GESMEK kurslarımızın ayrıca, eğitim, kültür, sosyal ve sportif alanlarda hemşerilerimizin kente bağlılığını artırmak ve sosyalleşmelerinde de büyük rolü ve katkısı var. Siz değerli kursiyer kardeşlerime ve hocalarımıza eğitim-öğretim döneminde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.