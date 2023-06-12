Kadınlar hem üretiyor hem sergiliyorlar

Esenyurt Belediyesi, kadınların üretmesi ve ürettikleriyle ekonomik özgürlüklerini sağlaması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesinde kurs alan kadınlar, el emeği ürünlerini ilçe genelindeki alışveriş merkezlerinde sergileyerek alıcıları ile buluşturuyor.

Esenyurt Belediyesi’nin kültür ve sanat kurslarında eğitim alan kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergi ile taçlandı. İlçe genelindeki alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen sergilerin sonuncusu Akbatı AVM’de düzenlendi. Çanta tasarımı, örgü ve el sanatları alanında hazırlanan birbirinden güzel ürünler alıcıları ile buluştu. Esenyurtlu kadınlar tarafından özveriyle hazırlanan ürünleri inceleyen ziyaretçiler ise üretilen el emeği ürünleri beğeni ile karşıladı.

“Bu kurs sayesinde bir sürü ürün üretebildim”

Çalışarak herkesin başarıya ulaşabileceğini söyleyen Kursiyer Havva Yazıcıoğlu şöyle konuştu: “Bundan 1 yıl önce Esenkent Kültür Merkezi’nde bulunan takı kursuna kayıt oldum. Kursa kayıt olmadan önce hiçbir şekilde takı yapamıyordum. Bu kurs sayesinde bir sürü ürün üretebildim. İnsanlar eğer kendilerini geliştirmek istiyorlarsa bu kurslara kayıt olabilir ve çeşit çeşit ürünler tasarlayabilirler.”