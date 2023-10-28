Kadınlar istedi, Başkan açılışını yaptı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kadınların isteklerini yerine getirdi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesinde hazırlanan dikiş kursu merkezinin açılışını yaptı. Mahalle sakinleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan V. Subaşı, kadınlarla sohbet ederek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Bilecik Belediyesi’nin kadınlar için güzel ve anlamlı çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğini hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘’Bahçelievler Mahallemizde bulunan dikiş kursumuzun açılışını, kadın kursiyerlerimizin isteğiyle hep birlikte bir kez daha yaptık. Tüm kadınlarımızı geliştirebilecekleri ve mesleki beceri kazanabilecekleri bu güzel kursumuza bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de açılışı yapılan kurs binasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.