Kadınlar Korosu Ferdi Tayfur'u 'Ben de özledim' şarkısıyla andılar

Bursa Nilüfer Kadın Korosu, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’u anmak için ’Ben de özledim’ şarkısını seslendirdi.

Bursa Nilüfer Kadın Korosu, 2 Ocak tarihinde hayatını kaybeden arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur’u anmak için ’Ben de özledim’ şarkısını seslendirdi. 20. yılını kutlayan ve 100’den fazla kadından oluşan Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde şef Dr. Aysel Gürel eşliğinde şarkıyı söyledi.

Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak bir çok farklı müzik türlerini seslendirdiklerini belirten şef Dr. Aysel Gürel, "Arabesk, kendine has tarzı olan bir müzik. Geçtiğimiz günlerde arabesk müziğin ustalarından Ferdi Tayfur’u kaybettik. Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak bir çok farklı müzik türlerini seslendiriyoruz. Bu yıl 20. yılımız. 20. yılımızda arabesk müziği de seslendireceğiz. Koro olarak, hayranı çok olan Ferdi Tayfur’un ’Ben de özledim’ şarkısıyla onu analım istedik. İyi bir sanatçıydı. Bugün koromuzla onun şarkısını seslendirerek onu anacağız. Allah’tan rahmet diliyoruz. Nur içinde uyusun" şeklinde konuştu.