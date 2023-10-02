Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen son 4 takım belli oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de grup etabı karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan Kuzeyboru, Çukurova Belediye, Sarıyer Belediye ile Nilüfer Belediye çeyrek finale yükselen son 4 takım oldu.

2023-2024 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de grup etabı, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Kuzeyboru, Çukurova Belediye, Sarıyer Belediye ve en iyi grup ikincisi olan Nilüfer Belediye çeyrek final bileti aldı.

2022-2023 sezon sıralamasına göre Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, V.Bank ve Türk Hava Yolları doğrudan çeyrek finale yükselmişti. Bu 4 takımın seri başı olarak katılacağı turnuvada diğer takımlar kura ile eşleşecek. Tek maç üzerinden yapılacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım dörtlü finale yükselecek.

İzmir ve Bursa’nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup etabında üçüncü günün sonuçları şu şekilde:

A Grubu - İzmir

Nilüfer Bld. - Kuzeyboru: 1-3

B Grubu - İzmir

Galatasaray Daikin - Çukurova Bld.: 0-3

C Grubu - Bursa

Beşiktaş Ayos - Karayolları: 3-1

Aydın B.Şehir Bld. - Sarıyer Bld.: 0-3