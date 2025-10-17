Kadınlar pembe formalarla sahaya çıktı, 'Spora ne kadar yakınsak, kansere o kadar uzağız' dedi

Edirne’de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlenen "Pembe Forma Dostluk Maçı"nda Edirneli kadınlar, "Spora ne kadar yakınsak, kansere o kadar uzağız" mesajıyla sahaya çıktı.

"Pembe Forma Dostluk Maçı"nda, Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin kadın doktor ve hemşirelerinden oluşan takım dostluk maçında karşı karşıya geldi. Kadınlar, pembe formalarıyla çıktıkları sahada "Spora ne kadar yakınsak, kansere o kadar uzağız" mesajı vererek farkındalığa dikkat çekti. Kadın dayanışmasının ön planda olduğu etkinlikte sporun kansere karşı koruyucu etkisi vurgulandı.

Spor salonu pembe balonlarla süslenirken, tribünleri dolduran kadınlar da pembe fular ve kurdeleleriyle farkındalık mesajına destek verdi. Dostluk havasında geçen karşılaşma, 40-31’lik skorla sona erdi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Melda Canbaz, sporun kansere karşı güçlü bir kalkan olduğunu belirtti. Canbaz, "Bugün burada olmamızın bir sebebi var çünkü spora ne kadar yakınsak kansere o kadar uzağız. Kadınlar olarak biz sadece polikliniklerde değil, sahada da varız. Formamız pembe, mesajımız net: Hareketli kadın sağlıklı kadındır. Bugün biz sahadayız, top bizde, oyun bizde, sağlık için paslaşıyoruz. Sporla kansere karşı güçlüyüz. Kadınlar artık çok bilinçlendi; erken tanı için taramalarını düzenli yaptırıyorlar. Böylece biz de erken tanı sağlayarak şifa verebiliyoruz. Kanser kadınları korkutmasın; çözümümüz var, tedavilerimiz gelişti, yeter ki taramalarını ihmal etmesinler" dedi.

Etkinlik sonunda her iki takım da izleyicilere, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı verdi.