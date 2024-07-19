Kadınlar Plajı yeniden açılıyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yönetim değişikliği ile Bora Balcıoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde en çok ses getiren ve tartışmalara neden olan kararlardan biri olan Kadınlar Plajı'nın kapatılmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YILMAZ, DAVUT GÜL İLE KONUYU PAYLAŞTI

Önceki dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kısa bir süre önce, İstanbul Valisi Davut Gül ile yaptığı görüşmede Kadınlar Plajı konusunu gündeme getirdi. Görüşmenin ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Silivri'ye gelerek Kaymakamlık yetkilileri ile Selimpaşa'da 14 bin metrekarelik alanda Kadınlar Plajı ve ardından 100-150 şezlong kapasiteli bir halk plajı oluşturulması için çalışmalara başladı.

PLAJLAR HALKINDIR UYGULAMASI İLE KADINLAR PLAJI TEKRAR HİZMETE GİRECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yer tahsisi alan Valiliğin bu çalışması, İçişleri Bakanlığının 'plajlar halkındır' projesi kapsamında Selimpaşa'da hayata geçirilecek. Kadir Has Üniversitesi sahil bölgesinde, Demirören Sitesi ile dere yatağı arasındaki bölgede, Silivri'nin ilk Kadınlar Plajı tekrardan ve ilaveten donanımlı bir halk plajının en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

HÜRHABER