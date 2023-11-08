Kadınlar sağlık için yürüdü

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün her hafta çarşamba günü SEKA Park’ta gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam yürüyüşleri bu hafta da yoğun katılımla devam etti.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşam yürüyüşlerini her hafta SEKA Park’ta gerçekleştiriyor. Uzman spor eğitmenleri eşliğinde düzenlenen yürüyüşe bu hafta da kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş organizasyonunda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Güzel havanın tadını çıkararak hem sosyalleşen hem de spor yapma imkanı bulan kadınlar İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.