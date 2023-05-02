Kadınlar servis şoförü olabilmek için eğitime girdi

İşçi ve işvereni buluşturan USTAM Kocaeli projesinde servis şoförü eğitim programı düzenlendi. Programa kadın şoför adaylarının ilgi gösterdiği görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işçi ve işvereni buluşturan istihdam odaklı USTAM Kocaeli projesine devam ediyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği proje çerçevesinde bu kez servis şoförü eğitim programı düzenlendi. İlk grup eğitim programına kadın şoför adaylarının gösterdiği ilgi dikkat çekti. Kontenjan doldukça açılacak olan program, firmaların talepleri karşılanana kadar devam edecek.

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ve Kocaeli Toplu Taşımacılar Birliği’nin talebiyle açılan programda iş ve meslek ahlakı, kurumsal aidiyet konularının yanı sıra yolcu-sürücü iletişimi başlığı altında; sürücü davranışları, stres ve öfke yönetimi gibi farkındalık konuları eğitmenler tarafından verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü tarafından toplu taşıma ve trafik mevzuatı, toplu taşıma araçlarında genel güvenlik eğitimleri verildi. Kocaeli İtfaiyesi tarafından da yangın ve yangın güvenliği ve toplu taşıma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi. Mezuniyet sonrası işbirliği yapılan firmalar tarafından usta adayların istihdam süreci başlayacak.