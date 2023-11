Kadınlar şiddete karşı seslerini yükseltti

Nilüfer’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar, ellerinde pankartlarla yürüyerek, kadın cinayetlerinin ve şiddetin son bulması için haykırdı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Nilüferli kadınlar, seslerini duyurmak için sokaklardaydı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği yürüyüşe katılan çok sayıda kadın, şiddetin son bulması için haykırdı. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen çok sayıda kadın, Nilüfer Müzik Parkı önünden başlayarak ellerindeki pankartlarla, sloganlar eşliğinde Podyumpark’a kadar yürüdü. Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan ve Nilüfer Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri de katıldı.

Kadın cinayetlerinin ve şiddetin son bulması için haklı mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan, “Her 25 Kasım’da olduğu gibi bugün de kız kardeşlerimizle yan yana geliyor ve sesimizi birlikte yükseltiyoruz. Bu kız kardeşlik bağı öyle bir bağ ki paha biçilemezdir, kudretlidir. Bu kudretle öfkemizi, dişimizle, tırnağımızla var ediyor ve büyütüyoruz mücadelemizi. Evde en yakınındaki erkek tarafından şiddetin her türlüsünü yaşayan, ev içi emeği görmezden gelinen biz kadınlar, güvencesiz, güvenliksiz şartlarda ekonomik krizi fırsata çeviren patronlar tarafından yoğun emek sömürüsüne, taciz ve baskıya maruz kalıyor. Giderek vahşileşen bu sömürü ve şiddetin sonucunda “Anıt Sayaç” rakamlarına göre, 2023 yılı henüz bitmeden 350 kadın şiddete uğrayarak katledildi. Bunların yanında verilerine ulaşamadığımız yüzlerce şüpheli ölüm, taciz, istismar kadınları kuşatmış durumda. Kadına yönelik hiçbir şiddet tesadüfi değildir! Bu erkek egemen sistemin kökleştiğinin en aşikâr halidir” dedi.

İsrail tarafından toprakları işgal edilen Filistin’de kadınlar ve çocuklar savaşın en çıplak ve ölümcül haliyle yüz yüze olduğunu ifade eden Ünalan, "En güvenli hissettikleri yerlerde, evlerinde, hastanelerde, camilerde hedef alınıyorlar. Filistin’in kurtuluşu da kadın mücadelesinin meselesidir. Filistinli kız kardeşlerimizin yanındayız. Bu 25 Kasım’da Filistinli kadınlar için, yurt asansöründe öldürülen Zeren için, direnen Agrobay işçisi kadınlar için, deprem bölgelerinde yapısal şiddetten beslenen erkek şiddetine terk edilen kadınlar için, buradayız ve mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, “Bizler mücadele eden, birbirinin hayatına dokunan, birbirinden öğrenen ve güç alan kadınlarız. Bu mücadelede de en büyük güç, birbirimizle kuracağımız dayanışma, yan yana olmak, yalnız olmadığımızı bilmektir. Omuz omuza verirsek, aşamayacağımız engel yok. Her savaşta, her doğal afette görüyoruz ki en çok etkilenenler yine kadınlar ve çocuklar oluyor. En temel haklarımıza saldırılar olurken biz yine her zaman olduğu gibi mücadelemizi hatırlıyoruz. Önce yaşamak, sonra insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek istiyoruz. Özgür yarınlar istiyoruz. Haklarımızın gasp edilmediği eşit bir gelecek istiyoruz. Her yıl, her 25 Kasım’da bu taleplerimizi hatırlıyor, bunları duyurmak için bir araya geliyoruz. Haklıyız, güçlüyüz ve kararlıyız. Hiçbir zaman geri adım atmayacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yürüyüş ve açıklamaların ardından kadınlar, Podyum Sanat Mahal’de düzenlenen Masal Anlatısı’na katıldı. Sıla Topçam’ın geçekleştirdiği anlatıda kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı önlemlere yönelik mesajlar verildi.