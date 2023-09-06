Kadınlar Süper Kupa Yalıkavak'ın oldu
2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında rakibi Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü'nü 34-28'lik skorla mağlup eden Yalıkavak Spor Kulübü kupayı müzesine götürdü.
2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında rakibi Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü’nü 34-28’lik skorla mağlup eden Yalıkavak Spor Kulübü kupayı müzesine götürdü.
Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını Kastamonu Belediyesi 16-14 önde kapattı. İkinci yarıda skor üstünlüğü sağlayan Yalıkavak Spor Kulübü maçı 34-28’lik skorla kazandı.
Maç sonrası düzenlenen törende Yalıkavaklı oyunculara kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Karşılaşmada maçın en değerli oyuncusu ödülünü de Yalıkavak’tan Mouna Chebbah aldı.
Hakemler: Hasan Kılıç - Özdemir Kaan Çınar
Kastamonu Belediyesi: Merve Erbektaş, Yaren Berfe Göker, Kevser Bektaş, Nurşah Sancak, Beyzanur Türkyılmaz 3, Cansu Akalın, Sinem Vatan Güney, Burcu Dindar 3, Serpil İskenderoğlu 6, Nurceren Akgün Göktepe 3, Betül Yılmaz 6, Yasemin Şahin, Ceren Demirçelen 3, Büşra Işıkhan, Emine Gökdemir 4
Yalıkavak: Anca Mihela Rombescu, Sude Karademir, Gözde Seven, Buket Seven, Yasemin Özgür 5, Perihan Topaloğlu Acar 2, Yeliz Özel 7, Zehra Oğuz, Fatma Akgün 1, Tuana Akman, Ece Sözmen 1, Mouna Chebbah 10, Kübra Sarıkaya 2, Ümmügülsüm Bedel 1, Katarina Mancic 2, Edanur Burhan 3