Silivri Belediyesi ve Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kadın Girişimciler Eğitim ve İş Geliştirme Seferberliği" programı başarıyla tamamlandı. Eğitimi başarıyla bitiren girişimcilere sertifikaları, etkinliğe katkı sağlayanlara ise plaketleri takdim edildi.

Kadınların Gücü ve Dayanışma Vurgulandı

“Kadınlar üretirse toplum güçlenir! Eğitime dönüşüm, girişimcilikle kalkınma!” sloganıyla düzenlenen etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Halkla İlişkiler Müdürü Gizem Dönmez Alibaş, TÜRAM Müdürü Aslı Uçman, Büyük Kılıçlı Muhtarı Gülfiye Keskin ve diğer davetliler katıldı.



Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selamlarını ileterek katılımcıları tebrik etti. Ayrıca, eğitimin önemine değinen konuşmacılar arasında Eğitimden Sorumlu Yekta Berksoy, KAGİD Başkanı Öznur Kırkıcı, genç girişimci Buse Taşkın ve üreticilerden Emine Geyiktepe yer aldı.



İlham Veren Hikayeler ve Plaket Takdimi

Genç girişimci Buse Taşkın, kişisel girişimcilik hikayesiyle katılımcılara ilham olurken, Köy Pazarı üreticilerinden Emine Geyiktepe ise bu tür projelerin kadın üreticiler için ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Eğitim programına katkılarından dolayı Yekta Berksoy ve Meral Kutlu’ya plaket takdim edilirken, girişimcilik yolunda başarı gösteren katılımcılara sertifikaları sunuldu.



Eğitimin Amaçları ve Kadınların Gücü

Programın amaçları arasında kadın girişimcilerin iş dünyasındaki konumlarını güçlendirmek, sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmak ve kadın üreticilere satış platformları sağlamak yer aldı. Eğitim, kadınların ekonomik özgürlüklerini artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi hedefledi.



Toplumsal Kalkınmaya Katkı Sağlayan Bir Etkinlik

Etkinlik boyunca kadınların üretime katılmasının yerel ekonomi ve toplumsal kalkınma açısından önemi defalarca vurgulandı. Kadınların iş hayatında daha aktif rol alması gerektiği mesajı, eğitim programının ardından düzenlenen sertifika töreniyle bir kez daha altı çizildi.

Bu tür projelerin devam edeceğine dair umut veren etkinlik, kadın girişimciliğinin toplumun kalkınmasındaki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

