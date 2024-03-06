Kadınlar Voleybol 1. Ligi yarı final etabı, Balıkesir'de başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 8-10 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Kadınlar Voleybol 1. Ligi yarı final müsabakalarına Balıkesir ev sahipliği yapacak.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda oynanacak Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde normal sezon sonunda takımların gruplarında yer aldıkları sıralamaya göre; Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda 8-9-10 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak olan 1. ve 2. gruplarında yer alacak takımlar, Bahçelievler Belediyespor, Bodrum Belediyesi Belediye Spor, ALS Voleybol, Merinos, Zeren Spor, IBA Kimya TED Kolejliler ve Aras Kargo şeklinde oluştu.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda 8-9-10 Mart tarihlerinde iki ayrı grupta oynanacak müsabakalarda toplam 8 takım, gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak, Eskişehir’de gerçekleşecek final etabına yükselmek için mücadele edecek.