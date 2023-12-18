Kadınlar yılbaşı için hediyelik tabak ve fincanlara çini işlemesi yapıyorlar

Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesinde çini öğretmeni Ezgi Demir’in atölyesine katılan kadınlar yılbaşı için çini tabak ve fincan süslemesi yaptı.

Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen çini kursları ilgi görürken, Ezgi Demir’in öncülüğünde kırsal Taylıeli Mahallesinde düzenlenen atölye çalışması da ilgi gördü. Tabak ve fincan süslemesi yapan kadınlar, kursa katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Ezgi Demir de, unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Kursiyerlere teşekkür eden çini öğretmeni Ezgi Demir, “Çini unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasında yer alıyor. Bizde çevremizde bu etkinliklerle çiniyi yaygınlaştırmak için uğraşıyoruz. Bu atölyeleri zaman zaman tekrarlayacağız” dedi.

Kursiyerlerden Zeynep Susmuş da, “İlk defa çini kursuna katılıyorum. Daha önce hiç katılmamıştım. Çini harika bir şeymiş. Burada gerçekten çok güzel ilgilendiler. Yılbaşı öncesi güzel bir çalışma. Her şey çok güzeldi” diye konuştu.

Didem Akbey Erdidal ise, “Ezgi hocamızın çini kursuna ben ilk defa katıldım. Burada olmaktan gayet mutluyum. Yapmış olduğum ürünü kızıma hediye olarak yaptım. Yeni yıl hediyesi olarak. İlçemiz de böyle aktivitelerin olması çok mutluluk verici. Hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendirmek ve kafa dağıtmak için bu tarz organizasyonların devamını diliyoruz” dedi.