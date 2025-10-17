Kadınlara aromaterapi eğitimi

Başiskele’de düzenlenen programda kadınlar, aromaterapik masaj yağı yapımı ve yüz yogası teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler edindi.

Başiskele Belediyesi Antik Köfte Kafe ve Restoran’ın toplantı salonunda düzenlenen Aromaterapi Atölyesi, ilçedeki kadınlardan yoğun ilgi gördü. Alanında uzman aromaterapist tarafından verilen eğitimde katılımcılar, aromaterapik masaj yağı yapımı ve yüz yogası teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler edindi. Doğal bakım ve kişisel farkındalık üzerine gerçekleştirilen atölyede kadınlar, aromaterapinin temel prensiplerini öğrenirken aynı zamanda yüz yogasının rahatlatıcı etkilerini deneyimleme fırsatı buldu. Keyifli ve verimli geçen eğitim sonunda katılımcılar, hem doğal ürünlerle kendi bakım rutinlerini oluşturmayı öğrendi hem de kadın dayanışmasının ön planda olduğu samimi bir ortamda vakit geçirdiler. Başiskele Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Kadına Değer Katan Güzel İşler" projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları periyodik olarak devam edecek. Kentteki kadınların kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmesine büyük katkı sunacak.