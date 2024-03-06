Kadınlara özel festival

Kocaeli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlenen Anne Şehir Kadın Festivalinin ilki GEBZESEM’de gerçekleştirildi. Kadınların doyasıya eğlendiği festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Anne Şehir Kadın Festivali gerçekleştirdi. Büyükşehir’in GEBZESEM’de düzenlediği festivale büyük ilgi gösteren kadınlar, çeşitli atölyelerde hünerlerini sergileyip, unutamayacakları bir gün yaşadı. Kadınlar ücretsiz kuaförlük hizmeti alırken, çeşitli atölyelerde ise çiçek buketi, makromeden suple, bileklik, sirke yapımı ve waffle yapımına katıldı. Festivalde kadınlar, "Toksinlerden Arınma" adı verilen stantta farklı tatlar tadarken, kumda kahve ikramı ile de unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşadı. Ellerine hint kınası yaptıran ve karikatürlerini çizdirerek mutlu olan kadınlar, kutsal emanetleri görme şansı da buldu.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ailenin temeline dikkat etmek, orada evliliği ayakta tutmak ve güçlendirecek çalışmalar yapmak gerekiyor. Anne Şehir programımız aslında bunu amaçlıyor. Burada psikososyal destekten diyetisyene, fizyoterapi desteğinden spor okullarına kadar her türlü program sizler için düşünüldü. Şöyle bir söz var; ’Şehri ihya ve imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, gün gelir ihmal ettiğiniz o nesiller, imar ettiğiniz o şehirleri imha ederler’ Dolayısıyla bizler kadın ve aileleri güçlü tutmalıyız" dedi.

Anne Şehir Kadın Festivali, İzmit bölgesinde ikamet eden kadınlar için ise 9 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.