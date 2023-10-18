Kadınlara yönelik bilgilendirme semineri

Süleymanpaşa Belediyesi, çağımızda kadınların en sık karşılaştığı kanser türlerinden biri olan meme kanseri ile ilgili bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak ilan edilen Ekim ayında, her yıl bu kanser türü ile ilgili dünya çapında bilinçlendirme etkinlikleri düzenleniyor. Bu çerçevede, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi işbirliği ile bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Meme kanseri hakkında bilgiler paylaşıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi uzmanları ile Süleymanpaşa Belediyesi Uzman Klinik Psikoloğu Evrim Güloğlu sunumları ile kadınlara meme kanseri hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinlikte erken tanının önemi, elle muayene, şüphe duyulması durumunda yapılması gerekenler, kanserle mücadelede psikolojik hazırlık, tıptaki son gelişmeler gibi bilgiler verilerek, konuyla ilgili film gösterimi yapıldı.

Seminere, Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Kadın ve Gençlik Merkezinde mesleki ve kişisel kurslara katılan kadınlar ve Altınova Mahallesi Yaşlı Aktivite Merkezine devam eden 60 yaş ve üzeri kadınlar ilgi gösterdi.