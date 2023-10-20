Kadınlarda idrar kaçırmanın tedavisi mümkün

Kadınlarda yaygın görülen sorunlardan biri olan idrar kaçırma yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Pek çok kadın bu konudan muzdaripken, hekime görünmekten de çekinebiliyor. Oysa idrar kaçırmayla ilgili pek çok tedavi yöntemi bulunuyor. Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Pulatoğlu, idrar kaçırma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İdrar kaçırma daha yaygın olarak kadınlarda ortaya çıkan ve tekrarlanması halinde özgüven sorunlarına da yol açan bir sorun olarak biliniyor. Pek çok kadın idrar kaçırma sorunu nedeniyle gündelik yaşamdan kopuyor; mutlu ve sağlıklı hayatlar olumsuz etkileniyor. Medicana Ataköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Pulatoğlu, istemsiz idrar kaçırmanın mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu söyleyerek, “İdrar kaçırma, tekrarlaması halinde kişinin yaşam kalitesinin olumsuz etkilemektedir. Her dört kadından biri idrar kesesi veya pelvik taban dediğimiz karın alt bölgesindeki (kasık bölgesi) kas ve organlardaki problemlerden yakınır. Ancak ’İdrarımı tutamıyorum’, ’sokağa çıkmaktan korkuyorum’, ’ne zaman öksürsem, ağır bir şey kaldırsam çamaşırım ıslanıyor’ diyen kadınlar tedavisinin mümkün olduğunu bilmelidir” dedi.

Pek çok sebebi var

Doç. Dr. Pulatoğlu, idrar kaçırma sebeplerini şöyle anlattı:

“Daha sıklıkla vajinal yolla doğum yapan kadınlarda görülse de sezaryenle doğuran kadınlarda da görülebiliyor. Bunun yanında genç yaşta doğum yapmak, çok sayıda doğum yapmak, zor ya da müdahaleli doğumlar da idrar kaçırmaya sebebiyet verebiliyor. Bunun yanında pelvik taban kaslarıyla ilgili sorunlar, çeşitli enfeksiyonlar, genetik yatkınlık, obezite, ileri yaş, menopoz, sigara ve alkol kullanımı, geçirilen bazı ameliyatlar, diyabet gibi hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar da idrar kaçırmanın sebepleri arasında yer alıyor. Eğer idrar kaçırma problemi yaşanıyorsa, utanıp çekinmeden mutlaka yardım alınmalıdır. Sık idrara çıkma zorunluluğu ve diğer idrar kaçırma semptomlarını yaşamak, doğumun önemsiz sonuçları veya yaşlanmanın doğal bir parçası değildir.”

Sosyal hayatı bozuyor

İdrar kaçırmanın pek çok sıkıntıya neden olabileceğine değinen Doç. Dr. Pulatoğlu, “Fiziksel aktiviteler bu nedenle kısıtlanır. Sosyal ortamdan uzaklaşmaya neden olur. Uykusuzluğa sebebiyet verir, konforu bozar, cinsel fonksiyonlarda aksama meydana gelebilir. Hasta güldüğünde, öksürdüğünde, hapşırdığında, yürürken veya egzersiz yaparken, ağır bir eşya kaldırırken, oturur ya da yatar durumdan ayağa kalktığında idrar kaçırıyorsa mutlaka bir doktora başvurmalıdır. İdrar yapma hissi geldiğinde tuvalete yetişememek ve tuvalette tam rahatlamadığı hissine kapılmak da uzman görüşü almayı gerektirmektedir. Bazen mesane kontrol problemi olması, diyabet veya böbrek hastalığı gibi altta yatan ciddi bir tıbbi durum olabileceği anlamına da gelebilir. Bu nedenle tıbbi yardım alınmalıdır” şeklinde konuştu.

Etkili tedaviler var

Birçok kadının idrar kaçırma nedeniyle hekime görünmemeyi tercih ettiğini kaydeden Doç. Dr. Çiğdem Pulatoğlu, “Oysaki günümüzde kalıcı ve etkili tedavi yöntemlerinin olması idrar kaçırma problemini saklanan, kabullenilen bir tabu olmaktan çıkarmıştır. İdrar kaçırma tedavisi temel olarak davranışsal, ilaç tedavisi ve cerrahi olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Tedaviler sorunun nedenine göre düzenlenir. Örneğin pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi üzerine davranışsal tedaviler uygulanır. Düzenli yapılan pelvik taban kasları ve bağlarını kuvvetlendiren Kegel egzersizlerinden faydalanılabilir. Davranışsal tedavilerde ayrıca hastalara yaşam tarzı değişiklikleri de önerilir. Ani idrar hissi, tuvalete yetişememe gibi durumlarda da ilaç tedavileri uygulanır. İlaç tedavilerinde antikolinerjiklerden yararlanılabilir. Bu ilaç grubu sıklıkla urge inkontinans tedavisi, hiperaktif mesane sendromu ve mixt tip inkontinans için kullanılan idrar kaçırma ilaçlarındandır. Eğer ilaç ve davranışsal tedavilerden fayda sağlanamazsa cerrahi yöntemler uygulanabilir. Cerrahi alanda da çok farklı uygulamalar vardır. Bu uygulamalar idrar kaçırma tipine ve sebebine göre kişiden kişiye değişebilir. Kapalı ve vajinal yoldan mesaneyi asma operasyonları yapılabilir” dedi.

Vajinal yoldan idrar kaçırma tedavisi

Cerrahi tedaviler arasında vajinal yoldan uygulanan cerrahilerin hastalara pek çok avantaj sağladığını da kaydeden Doç. Dr. Çiğdem Pulatoğlu, “Ayrıca bu yöntemlerde yüksek başarı oranı sağlanırken; daha az ağrı hissi, daha kısa süre hastanede kalış ve gündelik hayata daha hızlı dönüş olmaktadır. Bunun yanında karın bölgesinde kesi olmadan doğal yoldan bir girişim gerçekleşmektedir. Ameliyattan korkan, şikayetleri yaşam kalitesini bozan ama sorunu katlanılmayacak gibi olmayan hasta grubunda, anestezi almasında sakınca olan yaşlı hasta gruplarında lazerli idrar kaçırma tedavileri de uygulanabilmektedir. Bu tedaviler de 3-4 seans yapılabilmektedir. Her seans 15-20 dakika sürmektedir” şeklinde konuştu.