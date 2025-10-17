Kadınların el emeği eserlerine tam not

Dilovası’nda düzenlenen sergide kadınların el emeğiyle hayat bulan ürünler, katılımcılardan tam not aldı.

Dilovası Belediyesi bünyesinde hizmet veren Demirciler Konağı Kadın, Aile Hizmeti ve Çocuk Akademi Merkezi kursiyerlerinin büyük emeklerle hazırladığı çini, dikiş-nakış ve el sanatlarından oluşan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kadınların el emeğiyle hayat bulan ürünler, katılımcılardan tam not aldı. Sergiyi Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da ziyaret etti. Kursiyerlerin aylar süren titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eserler, sergiyi gezen vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlikte kadınların üretkenliği ve sanata kattıkları değer bir kez daha gözler önüne serildi.

"Her bir eser, alın teriyle, sevgiyle ve azimle hazırlanmış"

Sergi ziyareti sırasında konuşan Başkan Ramazan Ömeroğlu, kursiyerlerin emeklerine dikkat çekerek, "Demirciler Konağı Kadın, Aile Hizmeti ve Çocuk Akademi Merkezi sadece bir kurs merkezi değil; aynı zamanda kadınlarımızın üretim, paylaşım ve dayanışma noktası haline geldi. Bugün burada sergilenen her bir eser, alın teriyle, sevgiyle ve azimle hazırlanmış. Kadınlarımızın bu gayretini görmek bizleri gerçekten gururlandırıyor. Onların hem kendilerini geliştirmeleri hem de ekonomiye katkı sunmaları bizim için çok değerli. Emeği geçen tüm kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederim" dedi.

Programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyaretin sonunda Başkan Ömeroğlu, kursiyerlerle sohbet ederek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.