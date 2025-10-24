Kadınların el emeği Maharetli Eller Çarşısı'nda sergileniyor

Kağıthane Belediyesi, kadın girişimcilerin üretimlerini desteklemek ve el emeğini değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Maharetli Eller Çarşısı ile kadınlara yeni bir kazanç ve tanıtım alanı sunuyor.

Kağıthane Belediyesi, kadın girişimcilerin üretimlerini desteklemek ve el emeğini değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Maharetli Eller Çarşısı ile kadınlara yeni bir kazanç ve tanıtım alanı sunuyor. Axis AVM’de kurulan çarşı tamamen kadın üreticilerin elinden çıkan özgün ürünlerin sergilendiği ve satışa sunulduğu bir platform olarak hizmet veriyor. Çarşıda el yapımı takılardan örgü işlerine, amigurumi bebeklerden iğne oyalarına, dekoratif süs eşyalarından hediyelik ürünlere kadar geniş bir yelpazede el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kadın üreticiler, kendi belirledikleri fiyatlarla ürünlerini satışa çıkarırken tanıtım, organizasyon ve satış desteği Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından sağlanıyor. Proje ile kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, el sanatlarının yaşatılması ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik eden Maharetli Eller Çarşısı, girişimci kadınların üretimlerini görünür kılarak toplumsal farkındalığa da katkı sunuyor.

"Her biri el emeğiyle üretilen bu ürünler kadınlarımızın azmini ve üretkenliğini yansıtıyor"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Maharetli Eller Çarşımız, kadınlarımızın emeklerini değerlendirebilmeleri ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almaları için önemli bir fırsat sunuyor. Her biri el emeğiyle üretilen bu ürünler kadınlarımızın azmini ve üretkenliğini yansıtıyor. Biz de belediye olarak onların yanında olmaya, üretimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.