Kadınların el emekleri görücüye çıktı

Her yıl geleneksel hale gelen ve KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı ilçe sergileri bu yıl İzmit ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine kavuştu. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlk sergisini İzmit’te açan KO-MEK, el emeği göz nuru ürünlerle ziyaretçilerden de tam not aldı.

İzmit Mevlana Kültür Merkezinde geçekleştirilen sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay’ın yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde "Sosyal Medya Neyimiz Olur?" adlı söyleşi düzenleyen gazeteci Ersin Çelik, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya uygulamalarının hayatımızın bir parçası olduğunu ifade ederek, "Artık öyle bir hale geldik ki telefonumuz yanımızda olmayınca strese giriyoruz. Günümüzün büyük bir bölümünü sosyal medyada harcıyoruz. Ama bu tür uygulamalar çoğu zaman bizlere doğru verileri vermiyor ne yazık ki bu tür uygulamalarda aldatmaca ve yanlış bilgiler sıkça önümüze düşerek bize sunuluyor" diyerek, sosyal medya paylaşımları konusunda dinleyicilerini uyardı.

"Kendime emeklilik sonrası ikinci meslek edindim"

Söyleşinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda kursiyerler adına Yahya Kaptan Kurs Merkezi takı tasarım kursiyeri Belma Emeksiz konuşma yaptı. Emekli olduktan sonra kendisini boşlukta hissettiğini belirten Emeksiz, "KO-MEK benim için ikinci bir hayat oldu. Burada öğrendiklerimle adeta kendime emeklilik sonrası ikinci meslek edindim. Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Büyükakın’a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

"KO-MEK üretim merkezi"

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Tahir Büyükakın ise "Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyorlar" dedi. Komeksepeti uygulamasına da değinen Başkan Büyükakın, kursiyerlerin artık üretim aşamasında daha verimli olduklarını ve ürünlerini geçtiğimiz günlerde genişletilen vergi muafiyeti sayesinde daha kolay satabildiklerini aktardı. KO-MEK’in ve Kocaeli’nin sıfır atık konusunda tarih yazdığını ifade eden Başkan Büyükakın, "Bu çalışmalar da KO-MEK’in sadece bir eğitim yeri değil aile yuvası ve üretim merkezi olduğunun da kanıtıdır" diye konuştu.