Kadınların emeği ilk kez tezgahtan indi

Dilovası Kadın Kooperatifinin dokuduğu el emeği göz nuru ilk halı tezgahtan indirildi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in "Beşiği sallayan, Dünyayı sallar" sloganıyla kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırarak Hereke halısı ve Anadolu motifli kilim üretimi yapmak ve Dilovası’nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Dilovası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, el emeği göz nuru dokudukları ilk halı Belediye Başkanı Hamza Şayir’in eşliğinde tezgahtan indirildi.

İlk halılarının tezgahtan inmesinin mutluluğunu yaşayan Dilovası Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy, "GİLEM marka tescilimizi yaptığımız el dokuma halılarımızın ilkini tezgahtan indirdik. Şimdi ürün stoğumuzu artırmaya çalışıyoruz. Kısa sürede online platformlara hızlı bir giriş yapacağız. E-ticaret siteleri üzerinden ve dilem.com.tr internet sitesi üzerinden GİLEM adı altında Türkiye ve tüm dünyaya satışlara başlayacağız. Projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

"El emeği göz nuru ilk halıyı tezgahtan indirdik"

Başkan Yardımcısı Edip Bingöl ve Dilovası Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy’un katılımıyla tezgahtan indirilen el dokuması halı hakkında bilgiler alan Başkan Şayir, "Dilovası Kadın Kooperatifimizin dokuduğu el emeği göz nuru ilk halıyı tezgahtan indirdik. Bu nadide eserlerde büyük emekleri olan, başta kooperatif başkanımız ve tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ederim. İnşallah ilçemizdeki kadınlarımızın gücünü ortaya çıkartarak, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılımlarını hedefleyen projemizi daha da büyüterek, Dilovası’nı el dokuması kilimde bir marka haline getirebiliriz" diye konuştu.