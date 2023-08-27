Kadınların hat sanatına ilgisi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde “Kadın El Emeği Pazarı”nda kurulan hat sanatı standı ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Kadın El Emeği Pazarı’nda hat sanatı standı açan Hasret Gündüz, uzun zamandır bu sanatla uğraşıyor. Eski zamanlarda erkeklerin rağbet gösterdiği bu sanat artık kadınların ilgilendiği bir sanata dönüşüyor.

"Hüsn-i hat sanatı sanatlar arasında en zorlarından biri"

Hüsn-i hat sanatıyla uğraşan Hasret Gündüz, “Hat sanatımızı tanıtmak için geldik. Hüsn-i hat sanatı ölçülü, güzel yazı yazma biçimidir. Belli kurallarımız, belli ölçülerimiz vardır. Bu kurallar dışına çıkmadan yazı yazma sanatıdır. Hüsn-i hat sanatı, sanatlar arasında en zorlarından biridir. Bu işe gönül verenler ortalama

5, 8, 18 arasında eserler çıkartabilirler fakat biz bu aralar rika yazıyı öne çıkardık. Rika yazının yazımı daha kolaydır. Osmanlı’nın kullandığı bir yazı biçimidir. Rika yazıyla öğrencilerimize 1-1.5 sene içerisinde bir şeyler yazdırmaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllara bakıldığında erkeklerin bu sanatta çok önde olduğunu görüyoruz. Son dönemde kadınların merakı da çok arttı, daha çok öğrenci bulabiliyoruz” ifadesini kullandı.

"En ilgi çekici kısmı, bir camiye gittiğimizde duvardaki yazıları okuyabilmek"

Kursiyer Sacide Sezer, “Yaklaşık 6-8 aydır hat sanatıyla ilgileniyorum. Açıkçası sanatın en ilgi çekici kısmı, bir camiye gittiğimizde duvardaki yazıları okuyabilmek. Yazmaktan ziyade okumak farklı alanlarda avantaj sağladı. Şu anda yazmaya gayret gösteriyoruz. Tam olarak yazıyorum diyemem ama bir şekilde yazıyoruz. Şu anda gündemde olan tarz daha eski, daha manevi yönde olduğu için ilgilerini çekiyor. İlk başta kendim beğenmiyordum. Hocama bu olmadı diyorduk, hocadan önce biz beğenmiyorduk. Bir harfi sayfalarca yazıyorduk, tabii akabinde elimiz alıştı” diye konuştu.