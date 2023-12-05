Kadınların mücadelesini anlatan belgesel İzmitlilerle buluşturuldu

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde kadın hakları savunucusu olarak hafızalarda yer edinen Nezihe Muhiddin’in hayatının anlatıldığı belgeseli vatandaşlarla buluşturdu.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadınların mücadelesine dikkat çekti. Nezihe Muhiddin’in hayatını ve kadın mücadelesindeki rolünü anlatan "Kadın Olmanın Günahı" belgeseli, Arasta Park AVM sinema salonunda 2 ayrı seans şeklinde vatandaşlarla buluşturdu.

Başkan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı günde Dünya Kadın Hakları Gününü kutlarken, yüreğimizi büyük bir hüzünle ve aynı zamanda kararlılıkla dolduran bir gerçeği de unutmamak zorundayız. Tarih boyunca kadınlar eşitlik ve adalet için mücadele ettiler. Bu uğurda sayısız engel ve zorlukla karşı karşıya kaldılar. Ne yazık ki mücadele günümüzde de sürmekte. Kadınlar hala şiddet, ayrımcılık, eşitsizliklerle mücadele etmek zorundalar. Bundan 89 yıl önce 5 Aralık 1934 Türk kadınlarının tarihte bir dönüm noktasına ulaştığı günün adıdır. Bu tarih ülkemizde kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu ve böylece demokrasimizin tam anlamıyla temsil edilmesinin yolunun açıldığı gündür. Bu tarihi adım Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunun ve kadın erkek eşitliği ilkesine olan sarsılmaz inancının bir göstergesi. Atatürk kadınların toplumda eşit haklara sahip olmalarının bir ülkenin ilerlemesi ve modernleşmesi için hayati önem taşıdığını çok iyi bilen dahi bir liderdi. Öngörüsü yüksek, vizyonu geniş bir liderdi. Onun liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti dünya sahnesinde kadın hakları konusunda öncü bir rol üstlendi" dedi.

"Her birimizin hikayesi de değerli"

Belgesele değinen Hürriyet, "Kadın Olmanın Günahı belgeseli feminist hareketin öncülerinden Nezihe Muhiddin’in hayatını ve mücadelesini anlatıyor. O kadın haklarının savunucusu olarak önemli bir figürdü ve onun hikayesi gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam etmelidir. Nezihe Muhiddin’in ve tüm kadın hakları savunucularının mirasını yaşatmak, geleceğe taşımak bizim sorumluluğumuzda. Her birimizin, annelerin, kız kardeşlerin, arkadaşların hikayeleri de Nezihe Muhiddin’in hikayesi kadar değerli. Onların sesini duymak yaşadıkları zorlukları anlamak bizim için sadece bir görev değil aynı zamanda bir sorumluluk ve dayanışmanın gereğidir. Bu sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyoruz ve kadınların hak ettiği saygı ve eşitliği sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.