Kadir Canpolat: 'İki devletli bir çözüm deme hakkına ancak Erdoğan sahip olabilir'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin, "İki devletli bir çözüm deme hakkına ancak Erdoğan sahip olabilir" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in terör örgütü mantığıyla hareket ettiğini ve merhametten anlamadığını kaydederek, devletleşme çabasını çocukları öldürüp hastane bombalayarak yaptığını vurguladı.

"Böyle vahşi bir terör örgütünün devlet olması dünyaya barışı getirmez" diyen Canpolat, İsrail’in dünyaya istikrar sağlamayacağını, aksine terör devletleri haline getirebileceğini belirterek, "Çünkü İsrail bir terör devleti olarak başkalarına da örnek doğurur. İsrail’in devlet olması asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bu dünya barışı için böyledir. Bu bir başka terör devletlerinin de habercisi anlamına gelir. Terör örgütü İsrail devletleşirse yarın Çin’in, Rusya’nın, Türkiye’nin, Amerika’nın ve İngiltere’nin başına musallat olan terör yapılarının da bir bir devlet kurmasına imkan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Filistin’in gerçek bir devlet olduğuna, ancak İsrail’in devlet olarak kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Canpolat, şöyle devam etti:

"İki devletli bir çözüm deme hakkına ancak Erdoğan sahip olabilir. Bizim sesimiz ancak ona çıkmaz ama ondan başka kim iki devletli bir çözüm diyecek olursa biz asla böyle bir çözüme evet demeyeceğiz. Osmanlı Ocakları ve kurmuş olduğu Ocak Partisi iki devlete her zaman karşı gelecektir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde onun güven ve politikalarında iki devletli bir çözüm onun sağduyu ve insani dahi vicdani uygulamalarıyla onun güvencesi ile onun tecrübesiyle onun istikametiyle ancak iki devletli çözüm önerisi desteklenebilir."