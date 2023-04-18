Kadir Gecesinde Sakal-Şerifi ziyaret etme fırsatı

Bilecik’te Kadir Gecesi programına katılan vatandaş Sakal-Şerifi ziyaret etme fırsatı yakaladı.

Kayıboyu Camiinde Kur’an ı Kerim tilaveti ile başlayan Kadir Gecesi özel programı İl Müftüsü Erhun’un gecenin anlam ve önemi hakkında yaptığı vaaz ile devam etti. Camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, salâvatlar ve dualarla Kadir Gecesi’ni ihya etti. Kılınan teravih namazı akabinde Sakal- Şerif ziyareti yapıldı. Müftü Erhun tarafından 40 katlı bohçasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlara gösterildi.