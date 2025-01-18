Kadir Genç: 'TFF'den gelen 32 milyon TL, Aziz Yıldırım dosyasına gitti'

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen 32 milyon TL’nin, 1 TL’sinin bile kulübün kasasına girmediğini, Aziz Yıldırım dosyasına gittiğini söyledi.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın mali ve idari konularında bilgi veren Genç, "Gündem konumuz Kocaelispor’un mali durumuyla ilgili futbol takımı bütçesiyle ilgili birtakım haberler ve yorumlar yapıldı. Öncelikle bunlara açıklık getirmek istiyoruz. Biz 2024-2025 yılı Kocaelispor bütçesini 600 milyon TL olarak öngördük. Bu bütçe sadece futbol takımı olarak değil, genel bir bütçe olarak öngördük. Bizim futbol takımı bütçemiz 342 milyon TL. 600 milyon bütçemiz kulübümüzün 2024-2025 genel bir bütçesidir. Operasyon giderleri, organizasyon giderleri ve altyapı dahil bütün hocalar, personeller. 342 milyon bütçe içinde hocalarımız yoktur" diye konuştu.

"Kocaelispor’u 100 milyon eksiyle devraldık"

Göreve geldiklerinde önceki dönemden kalan 100 milyon TL futbolcu alacakları olduğunu söyleyen Kadir Genç, "Yani 600 milyon bütçenin içinde bu 100 milyon da var. Bu 100 milyon bütçenin yaklaşık 96 milyon civarında ödemesi yapıldı. Kulübün geleceği ve menfaati için 300 milyon civarında, Markao ile beraber toplam 342 milyon civarında bir transfer bütçesi yapıldı. 25 milyon SGK ve vergi ödemesi yapıldı. 15 milyon cari ödemesi yapıldı. 58 milyon prim ödemesi yapıldı, 90 küsur milyonun içinden. 600 milyon bütçenizi oluştururken öngördüğümüz şuydu; yaklaşık 400-450 milyon civarında reklam sponsorluk geliri olarak öngördük. Onun dışındaki gelirleri de yönetim kurulu bağış veya borç iade olarak öngördük. Kocaelispor gibi bir camianın 600 milyon bütçede eksiye geçmemesi Kocaelispor için büyük bir rakam değil. Biz hala 600 milyon TL bütçe ile devam ediyoruz. 600 milyon bütçeyi yaparken o günkü yabancı futbolcularla ilgili transfer sözleşmelerinin kuru 37 TL olarak baz aldık. Yönetim kurulumuzun reklam ve sponsorluk anlamında 600 milyonun karşılığı yaklaşığı 300 küsur milyonun sözleşmeleri ve tahsilatı yapıldı. İkinci yarıyla beraber anlaşması yapılmış ve gelecek olarak da baktığımız çok büyük bir eksik bakiyeye düşmüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Durul’un, Kocaelispor’a bugüne kadar yaklaşık 70 milyon TL para aktardığını ifade eden Genç, "Bunu tek başına bireysel olarak yapmışlar ama bunu yaparken de yönetim kurulu adına da yaptığını her zaman beyan etmiştir. Yönetim kurulu üyelerimizle beraber yaklaşık bugüne kadar 7-7.5 milyon TL kulübe bağış yapılmıştır. Sezon boyunca toplamda yönetim kurulu üyelerinin 15 milyon TL civarında bir bağış yapması planlanmıştır. Bunun yüzde 50’si yapılmıştır. Diğer yüzde 50’si ikinci dönem boyunca peyderpey belli ödemeler çerçevesinde yapılacaktır. Kocaelispor yönetim kurulu üyesi olarak başkanımızın hedefi ve düşüncesi doğrultusunda Süper Lig’e çıkma hazırlıkları da yaptık" diye konuştu.

"Bütçemizin yüzde 65’i civarında sözleşmelerimiz ve ön protokollerimiz yapılmıştır"

Kulübün ileriye dönük yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi veren Kadir Genç, "Reklam sponsorluk anlamında belki de tarihin en büyük çalışmaları yapıldı. Bunlarla ilgili yaklaşık 350 milyon civarında reklam sponsorluk anlaşması yapıldı. Bunun 200 küsur milyonu şehrimizi yöneten büyükşehir belediye başkanımızın referansıyla yapıldı. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede bize sahip çıkıyor, destek oluyor. Yaklaşık bütçemizin yüzde 65’i civarında sözleşmelerimiz ve ön protokollerimiz yapılmıştır. Yeni sezonla ilgili yaptığımız yatırımlar, sözleşmeler var. Kulüp genel müdürümüzle beraber idari anlamda bugüne kadar yapılmış eski zamandan gelen sözleşmelerin neredeyse tamamı iptal edilip yeniden güncellenmiş ve kulübün zaten daha da menfaatine üzere bir takım çalışmalar yapıldı. Passolig başta olmak üzere bu kurumlarla sözleşmelerimiz iptal edilip, yeniden sözleşmeler yapıldı. Kocaelispor’un gelir elde etme açısından sponsorluğu karşılığında bir kısım taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza biletleme veriyoruz. Bu biletlemelerden daha önce Passolig hizmet bedeli alıyordu. Şu an itibariyle Passolig bizden hizmet bedeli almıyor. Bu belki söylediğimiz zaman küçük bir rakam olabilir ama yıl bazına vurduğunuz zaman 20 milyonu buluyor. Bu Kocaelispor’a olmayan bir kaynak yaratmak olarak öngörebilirsiniz. Kulübümüze gelir anlamında kaçak girişler sıfıra indirildi. Bu da Kocaelispor’un bir geliridir" dedi.

"TFF’den gelen para Aziz Yıldırım dosyasına gitti"

Bu sene Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 32 milyon TL gelirleri olduklarını aktaran Genç, "Bu 600 milyonun içinde yok 32 milyon. Bunun 1 TL’si bizim kulübümüzün kasasına girmedi. Aziz Yıldırım dosyasına gitti. Aziz Yıldırım dosyasında kalan para 50 milyon TL. Sefa Bey’in döneminden beri 1.5 milyon Dolar gelen paralar peyderpey ödenmiş. En son daha önceki iki dönem yönetim kurulunda Aziz Yıldırım’la konuşulmuş ama maalesef anlaşmaya varılan metni sözleşmeye dökmemişler. Sözlü olarak konuşulduğu için biz göreve geldiğimizde 10 küsur milyon civarında bir ödeme yapılıp, bu borcun biteceğini biliyorduk. Ama karşımıza 93 milyona kadar çıkan tekrar yeni bir borç çıktı, anaparanın dışında faizden. Bu 93 milyondan 40 küsur milyon ödendi. Şu anda 50 milyon civarında Aziz Yıldırım’a borcumuz kaldı. Bu 50 milyonla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. O dönemde ’Biz bu dosyayı kapattık’ diyerek şov yapanlar, bu kulübün üstünden kambur gitmemiş. Sadece kamuoyuna çıkıp, bunun satın almasını yapmışlar. Kocaelispor’a bu iyiliği kağıt üstünde beceremedikleri için sözlü olarak yaptıklarını beyan edip maalesef bu borç kapanmamış. Kocaelispor üstünde büyük bir kambur var. Hala da 50 milyon TL civarında bir borç var. Bu faizin faizi, anapara değil. Ödeye ödeye bitmedi. Federasyondan bugün 30 otuz milyon para geliyor veya yan gelirlerle beraber 40 milyon para geliyor ama bir lirası kulübümüze gelmiyor. Ne kadar acı bir durum" diye konuştu.

"Birçok dava dosyası kapatıldı"

Birçok dosyanın kapatıldığını açıklayan Kadir Genç, "Biz bu çalışmaları yaparken de kulübümüzde mali asbaşkanımızın başkanlığının bütün avukatlarımız, kulüp genel müdürümüz aynı zamanda geriye dönük olan dosyalarla ilgili de çok büyük çalışmalar yaptılar. Kocaelispor’un geriye dönük olan dosyaları hep ele alıp kurum ve kuruluşlarla ya da şahıslarla kimlere borç varsa bunların hepsine çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalarla ilgili de kısım kısım dosyalar kapatıldı, anlaşmalar yapıldı. Mesela Saraymedya, Parkline, Boztaş, Kadir Kolaylı başta olmak üzere birçok dava dosyası kapatıldı. Yani Kocaelispor’un onlarca yüzlerce davası çok minimize indirildi. Biz buraya niye geldik? Kocaelispor’un menfaati için geldik. Kimseye reklam yapmak için gelmedik. Kocaelispor menfaati doğrultusunda Kocaelispor’un yarınları için gece gündüz çalıştık ve çalışıyoruz. Mesela Diop’tan gelen 550 bin Euro transfer parası gönül ister ki kulübe gelsin ama maalesef icralara ve malum dosyaya gitti. Bunun da altını çizmek lazım. Bizim yönetim kurulumuz yeni seçildi. Haziran ayında başkanımız başta olmak üzere Kocaelispor tarihinde görülmemiş, maddi ve manevi katkı sağlıyor ve bunu karşılıksız yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.