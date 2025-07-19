Kadir Has Üniversitesi'ne YÖKAK'tan tam akreditasyon

Kadir Has Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

Türkiye genelinde yalnızca 28 üniversitenin sahip olduğu bu belge, Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarında yüksek kalite standartlarına ulaştığını tescilledi.

Kurumsal Akreditasyon Programı Nedir?

YÖKAK tarafından uygulanan KAP; üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini, eğitim-öğretim süreçlerini, Ar-Ge faaliyetlerini, topluma katkı düzeylerini ve kurumsal yönetim yapılarını PUKÖ döngüsü (Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) temelinde değerlendiren kapsamlı bir dış denetim sürecidir. Programın temel amacı, kurumların sürekli iyileştirmeyi benimseyerek yükseköğretimde kaliteyi sürdürülebilir kılmaktır.

Seçkin üniversiteler arasında

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yalnızca 12 vakıf üniversitesi, YÖKAK’tan tam akreditasyon alma başarısı gösterdi. Kadir Has Üniversitesi, bu seçkin kurumlar arasında yer aldı.

"Bu Başarı, Nitelikli Bir Yolculuğun Ürünü"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, şunları söyledi:

"YÖKAK Tam Akreditasyonu, üniversitemizin kalite odaklı dönüşümünün bir sonucudur. Öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun bir göstergesidir. Bu başarı, tüm paydaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz nitelikli bir yolculuğun ürünüdür."

Ulusal Düzeyde Kalite Güvencesi Referansı

Elde edilen bu başarı, Kadir Has Üniversitesi’nin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda şeffaf yönetim anlayışı, kurumsal gelişim hedefleri ve topluma duyarlılığı açısından da örnek gösterilen bir yükseköğretim kurumu olduğunu ortaya koydu.