Kadir Yıldırım: 'Bundan sonra katılacağım bütün maçları kazanmak istiyorum'

Milli kick boksçu Kadir Yıldırım, Portekiz’de organize edilen Dünya Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Yıldırım bundan sonraki süreçte oynayacağı bütün karşılaşmaları kazanmak istediğini söyledi.

Portekiz’de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda şampiyon olan milli sporcu Kadir Yıldırım, şampiyona ve hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

1 yıllık sürecin sonucunda bu şampiyonluğun geldiğini söyleyen Yıldırım, "Bunun için 3 büyük organizasyondan geçtik. 2’si Türkiye Şampiyonası, 1’i de Dünya Kupası’ydı. Bu organizasyonların en yüksek puan toplayan sporcular, Dünya Şampiyonası’nda gitmeye hak kazanıyordu. 3’ünde de şampiyon olarak Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandım. Balıkesir’de bir kamp süreci geçirdim. Oradan geldim Sırbistan’da güzel bir kamp süreci geçirdim. Akabinde Balıkesir’de kampımı tamamlayarak şampiyonaya gittim. Kurada seri başı oldum. İlk turu BAY geçtim. İkinci turda Polonyalı rakibimi nakavt ettim. Üçüncü turda Bulgar rakibimi puanla geçtim. Finalde Hırvat rakibimi puanla yenerek, Rabbim dünya şampiyonluğunu bize nasip etti" diye konuştu.

"Şampiyonluğu çocuğuma ve eşime armağan ettim"

Şampiyon olduktan sonra çok duygulandığını ifade eden 36 yaşındaki sporcu, "Gözyaşlarımı tutamadığım oldu. 2021 yılında İtalya’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk ellerim ucundan gitmişti. Bu yıl çok daha iyi hazırlık süreci geçirdim. Hep şampiyonluktan sonra Türk bayrağı ile ringde dolaşmayı hayal ettim. Sevincimizi oradaki takım arkadaşlarımızla, federasyon başkanımızla, daha sonra sevdiklerimizle paylaşmak gururu vericiydi. Fazlasıyla duygulanmıştık. İlk aklıma gelen çocuğum ve eşimdi. Her maç öncesi çocuğum dedi ki, ’Baba namazımı kıldım, duamı ettim’. Ben de oradaki arkadaşlarıma kızım, ’Namazımı kıldım, duamı ettim’ derken ben nasıl kaybederim dedim. Bu şampiyonluğu çocuğuma ve eşime armağan ettim" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra katılacağım bütün maçları kazanmak istiyorum"

Bundan sonraki karşılaşmaları hakkında bilgi veren Kadir Yıldırım, "İlk karşılaşma ocak ayında. Profesyonel bir maç olacak. Ocak ayında 2 maç olabilir. Tarihleri net değil. Biri 13 Ocak gibi gözüküyor. Onun için hazırlık süreci başladı. Bundan sonra katılacağım bütün maçları kazanmak istiyorum. Son şampiyon olarak işimiz artık daha zor. Şampiyon olurken zorladığımız süreci korumak için daha fazla zorlanacağımızı biliyoruz. Bunun için en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Milli takım için ise başarılı sporcu, "Milli takımda yarışmak için 2 Türkiye Şampiyonası, 1 Dünya Kupası’nda en iyi dereceleri alıp, ülkemizi temsil etme hakkını elde edeceğiz. Milli takıma seçildiğimiz günden sonra 2024 yılında Atina’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda yarışacağız. Orada tabii ki hedefimiz son dünya şampiyonu olarak Avrupa şampiyonu olmak. 2024 Avrupa Oyunları var, Dünya Oyunları var. 2025 yılında Abu Dabi’de Dünya Şampiyonası var. 2025 yılında Kamerun’da İslami Dayanışma Oyunları var. İnşallah Rabbim bunlarda yarışmayı nasip eder" ifadelerini kullandı.

"Sponsorların desteği önemli"

Bireysel sporda sponsorların önemine değinen milli kick boksçu, "Sırbistan kampına da, Balıkesir’deki 2 kampa da beni gönderen, maddi desteği sağlayan Kapçak Emlak sahibi Sedat Kapçak’a çok teşekkür ediyorum. ‘Bundan sonra Kadir Yıldırım’ın arkasında ve yanında olacağız’ söylemişti. Kendisi bizlerin hep yanında. Bütün sporcular için geçerlidir, sporculara sponsorlar lazım. İş insanlarının, çevremizdeki eşi dostun sporculara destek vermesi lazım" açıklamasında bulundu.

Kadir Yıldırım sevenlerine ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.